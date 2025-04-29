Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor.

Genel Kurulda ilk sözü alan CTP milletvekili Devrim Barçın, mevsimlik orman işçileri hakkında konuştu.

Yıllardır yangın hazır kuvvet ekibinde görevlendirilecek ekiple ilgili iş sözleşmelerini gündeme taşıdıklarını belirten Barçın, “Devletin bir bakanının bile isteye yasaya aykırı iş sözleşmesi imzalanması nasıl bir şeydir?” diye sordu.

Burada görevlendirilecek insanların 24 saat görevde 24 saat izinde olacak şekilde ve asgari ücretle çalıştırılacağını belirten Barçın, ilgili sözleşmede İş Yasası’na aykırı davranıldığını, yüzde 15 vardiya ödeneği verilmeyeceğini, resmi tatillerde veya aylık çalışma saati üzerine çakılması durumunda da ek mesai ödenmeyeceğinin belirtildiğini savundu.

Yasaları ve Anayasası çiğneyen bir iş sözleşmesine imza atıldığını ileri süren Devrim Barçın, “Bu sözleşme 15 gün içinde İş Yasası’na göre düzenlenmezse ben CTP milletvekili Devrim Barçın olarak bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binaya taşınması konusunda da değinen, halkın egemenliğinin binalardan ibaret olmadığını söyleyen Barçın, yasalara ve tüzüklere uyulması gerektiğini vurguladı.

1 yıldır yazılı sorusuna cevap beklediğini, bunun Meclis içtüzüğüne aykırı olduğunu ifade eden Barçın, “Sorun mekan değil nitelik sorundur. Burayı beğenmeyip kendinize saray da yapabilirsiniz ama Meclis İçtüzüğünü uygulamadıktan sonra dünyanın en güzel sarayına da gitseniz bir şey fark etmez” diye konuştu.

-Oğuz

Barçın’ı cevaplayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, orman işçilerinin çalışma şartlarıyla ilgili son yıllarda bir düzenleme yapıldığını kaydederek, bu düzenlemenin bütçe ile alakalı olduğunu belirtti.

Oğuz, bu işçilerin çalışma sürelerinin zaman zaman 6 aydan 7-8 aya kadar uzatılabildiğini de kaydederek, mevsimlik işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesinin bütçe olanakları doğrultusunda olacağını yineledi, bu taleplerin hemen yarın yerine getirileceğini söyleyemeyeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Oğuz, Barçın’ın sözünü ettiği yazılı soruların birçoğuna bütçe görüşmelerinde cevap verildiğini de ifade ederek yine de bu sorulara cevap vereceğini söyledi.

Oğuz, milletvekillerinin sorusu üzerine silah izinleriyle ilgili sayıyı da usule uygun şekilde paylaşacağını kaydetti.