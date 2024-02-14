Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, gündeminde bulunan “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, başkan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, başkan vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Ürün Solyalı, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers da katıldı.