Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında saat 15.00’de toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil katıldı.

Komite bugün gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin /Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı da ele alarak, oybirliğiyle onaylayıp, genel kurula sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak yetkililer de katılarak görüşlerini aktardı.