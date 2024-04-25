Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nden bir heyet Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamentoları Dış İlişkiler Komite Başkanları Birinci toplantısına katılıyor.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, toplantıya katılmak amacıyla Azerbaycan'a giden Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Komite Üyesi, Milletvekili Ürün Solyalı Azerbaycan temasları kapsamında ilk olarak konuk heyetlerle birlikte Başkent Bakü’de bulunan Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in mezarı başında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

KKTC Meclis heyeti ardından Ebedi Meşale Anıtı’nda düzenlenen törende yer aldı ve Türk şehitliğini ziyaret etti.

Heyete KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Meclis Basın, Dis İliskiler ve Protokol Müdür Muavini Esma Ülgen Özser eşlik etti.

Törenlere, KKTC’nin yanı sıra toplantı için Bakü’de bulunan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan Parlamentoları'nın Dış İlişkiler Komite üyeleri de katıldı.

Öztürk ve Solyalı, bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nde Türk Devletleri Parlamentoları Dış İlişkiler Komite Başkanları toplantısına katılacak.

Toplantıda KKTC Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün bir konuşma yapması bekleniyor.