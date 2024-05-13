Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 13.05’te başlayan Genel Kurul’un gündeminde, Birleştirilmiş 2021 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesi’nin Tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Genel Kurul’da Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı üçüncü görüşmesi de yapılacak.

Bugünkü toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorularına da yer verilecek.