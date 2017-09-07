Lefkoşa, 7 Eylül 17 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.00 da UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda toplanan komite, gündeminde bulunan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde oylamaya geçti.

Açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal kiralama, Factoring ve Finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük değişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, düzenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlarına, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasfiyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlandı.

Komite toplantısına, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Tamer Müfiyzaye, Sonay Özmen, KKTC Merkez Bankası’ndan Hakan Hancıoğlu, Rasiha Maşlakcı ve Gülten Özcihangirli, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Zehra Delibaş, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Halil Okur, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Çağlar Türk, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gürel katıldı.



Toplantıya, Komite Başkanı UBP Milletvekili Ersin Tatar, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.

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