Genel kurul daha sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı. Ramazan Bayramı nedeniyle gelecek hafta yapılamayacak bir sonraki genel kurul 7 Nisan Pazartesi saat 10.00’da toplanacak.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Teberrüken Uluçay’ı yanıtladığı konuşmasında, CTP’li vekillere aktardıkları bilgiler için teşekkür ederek, ekonomi ve Kıbrıs konusundaki vurguların önemli olduğunu belirtti.

Arıklı, birçok kişinin Cenevre’deki toplantıyla yüksek beklentiyle gittiğine işaret ederek, “Orada bizim için birkaç konunun dışında önemli adım atılmadı. En çok ümit ettiğim konulardan biri elektrik ve su konusunda ciddi iş birliği olmasıydı. Güney Kıbrıs’ın bizden daha fazla elektrik ve su ihtiyacı içinde olduğu belli” dedi.

2025 sonuyla ilgili öngörülere değinerek, Güney Kıbrıs’taki su rezervlerinin yıl sonunda daha da düşeceğini belirten Arıklı, Rumların su konusunda da, elektrikte de ciddi sıkıntıları olacağını söyledi.

Güneş enerjisinden elde edilecek 32 megavatlık solar sistemin Güneyin de Kuzeyin de yarasına merhem olmayacağını belirten Erhan Arıklı, “İki toplumun bin 700 megavat enerji ihtiyacı var. 32 megavat devede kulak bile değil” dedi.

Rum liderin kabloyla elektrik konusunu neden anında reddettiğini anlamadığını söyleyen Arıklı, Rum toplumun hem su, hem de elektrik konusunda yöneticilerine ciddi baskı yapması gerektiğini kaydetti.

Temmuz’daki toplantıda ana gündemin bunlar olması gerektiğini belirten Arıklı, 4 kapının uzun zamandır konuşulduğunu, iki toplumun da buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Arıklı, “Anlaşılmaz bir şekilde burada bir ayak sürüme var. Belki kişisel temsilcinin buraya gelmesiyle kapılar konusunda gerekli adım atılır. Bizim ülke olarak ciddi şekilde almamız gereken tedbirler var” dedi.

Geçmişte kapıların açılmasının ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını ama şimdi durumun tam tersine döndüğünü belirten Arıklı, “Bizim de fiyatları ucuzlatmamız, Güney Kıbrıs’la rekabet için önlemler almamız lazım. Aksi takdirde açılan kapılar bizim ekonomimize fayda değil zarar verir, bunun da farkında olmalıyız” yorumunda bulundu.

Türkiye’deki ekonomik gelişmelere de işaret eden Arıklı, “Türkiye hapşırsa biz nezle oluyoruz. Türkiye nezle olsa biz yataklara düşürüyoruz. Durum aynen budur. Oradaki siyasi ve ekonomik gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor” dedi.

-Toros yerinden söz aldı… “Yeni kapıların açılmasını Bakanlar Kurulu’nda destekleyin”

Yerinden söz alan CTP milletvekili Fikri Toros, Ercan Havaalanı’nın yolcu trafiğine ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Bu denli bir yatırım sadece 3 uçak şirketine hizmet vererek ayakta duramaz. Masada olan 4 geçiş noktası yeni Ercan’ın trafiğini artırmaya doğrudan olumlu etki yapacak” dedi.

Toros, Arıklı’dan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak kapıların açılmasını Bakanlar Kurulu’nda desteklemesini isteyerek, “Ercan’ın rantabl, sürdürülebilir bir trafiğe ihtiyacı vardır ” dedi.

-Arıklı

Ekonomiyi bilen bir iş insanı olan Toros’un söylediklerinde yerden göğe kadar haklı olduğunu belirten Arıklı, Ercan Havaalanı’nın devasa bir prestij yatırımı olduğunu kaydederek, burasının daha işlevsel olması için Akıncılar başta olmak üzere kapıların açılmasının elzem olduğunu söyledi.

Arıklı, hükümetin genel görüşünün yeni kapıların açılmasından yana olduğunu anımsattı.

-Uluçay

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Cenevre’deki toplantıyı Yunanistan ile Türkiye’yi buluşturan bir zirve olarak yorumladığını belirterek, Yunanistan basınında çıkan bir habere değindi.

Uluçay, enterkonnekte sistem için öngörülen, Avrupa Birliği’nin desteklediği Girit ve Güney Kıbrıs arasına denizaltı elektrik kablosu döşenmesi için Güney Ege’de çalışma başlatıldığını anımsattı.

Uluçay, kablo döşeme gemisinin bölgede planladığı çalışmaların Yunan hükümeti tarafından askıya alındığını söyleyerek, Güney’in de bu konuda bilgilendirildiğini belirtti.

Teberrüken Uluçay, enterkonnekte sisteminin çözümlenme ihtimali yüksek olan bir konu olduğunu belirterek, aklın yolunun bir olduğunu söyledi. Bunun güneyle kuzeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını, bölge ülkelerine de yarar sağlayacağını söyleyen Uluçay, “Kısa vadede bu konuda da bir ajanda oluşturulacağını öngörüyorum” dedi.

Türkiye’de beklenmedik olaylar yaşandığına işaret eden Uluçay, “Umarım böylesi sıkıntılı konular bir an önce çözümlenir de sadece Türkiye’yi ve Kıbrıs’ı değil bölgenin ve Avrupa’nın geleceğini ilgilendiren diğer hususlarda da adımlar atılır” şeklinde devam etti.

-Hamzaoğulları,

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise Meclis’te toplu taşımacılıkla ilgili konuştu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın toplu taşımacılıkta şirketleşme konusunda bir şeyler yapmaya çalıştığını ancak meslektaşlarının da, birlik başkanlarının da bu konuda bilgisi olmadığını savunan Hamzaoğulları, “Bu maya tutmaz. Bu şirket oluşmayacak, oluşamayacak” dedi. Hamzaoğulları, Güney Kıbrıs’ta da bunun uygulandığını, 20 yılın sonunda başka sorunlarla karşılaşıldığını ifade etti.

Bazı üniversitelere “T” izni verildiğini de savunan Hamzaoğulları, “Bir yandan şirketleşmeden bahsedersiniz, bir yandan da otobüs sayısını artırıyorsunuz… Bu tutarsızlığı anlamakta zorlanıyorum” diye konuştu.

Geçmişte verilen “T” izinlerinin siyasi olduğunu da savunan Hamzaoğulları, "Hiçbir otobüsçü 25 yeni otobüs ve 12 yaşından küçük otobüs alamayacağından iş 19 yaş sınırına taşındı" dedi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yeniden söz alarak CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nı cevapladı. Toplu taşıma projesini ilk kez Hamzaoğulları’na anlattığını, katkısının devamını da beklediğini ifade eden Arıklı, Düzce ve Kayseri’de örnek uygulamaları inceleyen ilgili birlik temsilcilerinin bilgileri olmadığı açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Bunu ortak akılla hayata geçireceğiz” diyen Arıklı, projenin tamamlandığını, şirketleşme aşamasına geçildiğini ve bunun için kaynak arayışına gireceklerini belirtti. 3 üniversiteye verdikleri 4 “T” izninin şartlı izin olduğunu belirten Erhan Arıklı, toplu taşıma şirketleri kurulmaya başlandığı anda bu izinlerin iptal olacağını kaydetti. Arıklı, Kar-İş’in bu konuyu mahkemeye taşımasının da üzüntü verici olduğunu belirtti.

Arıklı’nın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi 7 Nisan Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.