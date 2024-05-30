Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen Asitane Meşkleri tasavvuf müziği dinletisine katıldı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre Töre, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, inancın insana her zaman büyük bir güç verdiğini söyledi.

Mevleviliğin kendilerine şükrü ve sevgiyi öğrettiğini belirten Töre, Yunus Emre Enstitüsünün KKTC’de önemli gayretleri olduğunu kaydetti. Töre, manevi zenginliğin kaybedilmesi halinde maddi zenginlik olsa bile huzurun olamayacağını ifade etti.

Etkinliği çok anlamlı bulduklarını belirten Töre, katkısı olan herkese teşekkür etti.