Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya şöyle:

"Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile törenlerin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi."