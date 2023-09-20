Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’ne, Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi’nde “Engelsiz Bilişim Jüri Özel Ödülü” verildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, 20-22 Eylül tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla düzenlenen Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi’ne katıldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ndeki kongrenin açılışında konuşan Ahmet Akdeniz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın engellilerle ilgili organizasyonlara büyük önem verdiğini söyledi.

Ahmet Akdeniz, Cumhurbaşkanlığı’nda engellilerle ilgili kurulan birim sayesinde, teknoloji ve bilimle engellilerin hayatının kolaylaştırılması için çalışıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla engelli bireylerin sosyal hayata katılımının sağlandığını ifade eden Ahmet Akdeniz, kendisinin de kongrelere katılarak, kendini geliştirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’ne, “Engelsiz Bilişim Jüri Özel Ödülü” verildi.

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz’e ödülü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal takdim etti.