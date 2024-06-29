Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin 2023-24 yılı mezuniyet törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen törende öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Töre, hangi ülkeden olursa olsun köklerin ve tarihin unutulmaması gerektiğini söyledi.

“Milletimize ve ülkemize layık insanlar olmak için çalışmalıyız” diyen Töre, öğrencilerin kendilerini yetiştiren ailelere her zaman layık bir birey olması gerektiğini kaydetti.

Töre, dünyada zulümler yaşandığını, bunun en acı örneğinin de Gazze’de bitmek bilmeyen vahşet olduğunu ifade ederek bazı ülke ve çevrelerin barbarlığa ve soykırıma destek çıktıklarını belirtti. Gazze’de yaşanan soykırıma destek veren bu ülkelerin kendilerini medeni olarak addettiğine vurgu yapan Töre, bunun nasıl bir insanlık olduğunu sordu ve Filistin halkı ile Gazze’ye özgürlüğü desteklerini kaydetti.

-"KKTC’yi sadece anavatan Türkiye tanıyor ancak bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz"

Filistin’i 146 ülkenin tanıdığını ancak soykırımın devam ettiğini ifade eden Töre, KKTC’yi ise sadece anavatan Türkiye’nin tanıdığını, ancak bugün huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkı için “en büyüğün” Türkiye ve Türk ordusu olduğuna işaret eden Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 50. Yılını kutlamaya sayılı günler kaldığını anımsattı.

Konuşmasında Mutlu Barış Harekâtı ve Türk Milletini selamlayan Töre, şehitleri rahmetle andı.

Töre, konuşmasının sonunda dönem birincisi öğrenciye başarı belgesini de verdi.