Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Barış İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, Okul Müdürü Filiz Ustam ile Çilen Çakal Kasaboğlu Başkanlığındaki Okul Aile Birliği üyeleri yer aldı.

Töre, okulun ismini değerli bulduklarını ve “barış” kelimesinin anlamının iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti. Barışı her zaman istediklerini söyleyen Töre, egemenlikten, tıpkı Güzelyurt'tan vazgeçmedikleri gibi hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Okul Aile Birliklerinin çalışmalarının, bağlı bulundukları okullara büyük katkılar yaptığına inandığını dile getiren Töre, çocukların her zaman iyi bir eğitim almasını arzuladıklarını söyledi.

Çocuklara ne kadar güzel bir eğitim ortamı hazırlanırsa, onların geleceğe daha doğru emin adımlarla yürüyebileceklerine inandığını ifade eden Töre, bütün okulların yanında olduklarına değindi.

Güzelyurt Barış İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Çilen Çakal Kasaboğlu da okulla ilgili çalışmaları hakkında Başkan Töre’ye bilgiler verdi.