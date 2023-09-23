Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 22 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Demokrat Parti İskele milletvekili Ahmet Elbasan’ın , ölüm yıl dönümü nedeniyle İskele Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı konuşmada, onun vefatının ardından ailesine olduğu gibi ülkesine de çok büyük acılar bıraktığını, insanları ve halkını seven, onların derdine çare bulmak için mücadele eden bir kişi olduğunu vurguladı.

Vatansever olan Elbasan’ın en çok sevdiği şeyin bayrakları olduğunu ifade eden Töre, bugün kabrinin başında bayraklar konulduğunu söyledi ve “Eminim onların gölgesinde rahat uyuyor” dedi.

Halkını ve milletini seven bir milletvekillinin çok verimli olacağı bir yaşta talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzücü olduğunu kaydeden Töre, sonuçta kadere de boyun eğmek durumunda olduklarını belirtti.

Ailesinin onun hatırasını en güzel şekilde yaşattığını belirten onu asla unutmayacaklarını söyledi.