Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin önemli ve köklü bir üniversite olduğunu belirterek Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Binali Yıldırım gibi pek çok değerli mezunlarının olduğunu söyledi.

"Eğitim adası olan ülkede böyle önemli bir üniversitenin kampüsünün, yeni yatırımlarının ve projelerinin bulunmasının" önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, nitelikli öğrencileri bulunan İTÜ’nün KKTC’nin eğitim kalitesine olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İTÜ KKTC Rektörü ve yeni yönetime başarılar diledi.

(HUR/HÖ)