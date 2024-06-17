Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), dünyanın en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Burundi'de hayırseverlerin bağışlarıyla alınan kurbanlıkların kesimi ve dağıtımına dün başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hissesinin olduğu kurbanlık da Matana bölgesinde kesildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında 79 ülkede başlatılan vekaletle kurban organizasyonu için Burundi'de 11 bin 200 hisseye ulaşıldı.