Cumhurbaşkanı Tatar mesajında “Diyarbakır ve Mardin arasında meydana gelen yangın felaketinde hayatlarını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükselmesi bizleri derinden üzmüştür. Bu üzücü olay neticesinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin tedavisinin de sürdüğü belirtildi. Toplam 78 kişinin yangından etkilendiği kaydedildi.