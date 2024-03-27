Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Abdullah Eren başkanlığındaki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı heyetini kabul ederek, heyetin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı olarak farklı ülkelerdeki Türklere yönelik yapılan çalışmaların birleştiriciliğine işaret ederek, dünyanın farklı yerlerinde Türklerle kurulan bağların ve yürütülen çalışmaların değerli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 350 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak Osmanlı egemenliğinde varlığını sürdürmüş adada, Osmanlı döneminden izlerin ve tarihsel bağların gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Adada verilen mücadelenin akademik çalışmalarla gün yüzüne çıkartılması ve dünya ile paylaşılmasının siyasi mücadeleye büyük katkısı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutladı.

İlahilerin seslendirilmesi ve dijital ortamda yayılmasının büyük bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi kültürel ve sanatsal çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Adadaki varlık ve mücadelelerini sürdürürken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarıyla Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel ve sanatsal alanlardaki dokunuşların, halk bilim sanatının gelecek nesillere taşınmasında önemli role sahip olduğuna kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün üzerindeki kısıtlamalar ve engellemelere rağmen başarılı insanların dünyada sesini duyurabilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, heyete yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.