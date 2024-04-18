Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapılan yatırımlarla sağlık turizmi potansiyelinin arttığını belirtti.

Tatar, KKTC’nin ev sahipliğinde yapılan 6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konferansta yaptığı konuşmada 50’den fazla ülkeden temsilcilerin yer aldığı 6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık turizminin dünyada yükselişte olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık alt yapısına ve konaklama hizmetlerine yatırımların sürdüğünü söyledi.

Hastane ve otel yatırımları yanında sağlık turizmine yönelik de yatırımlar yapıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tedavi olmak isteyen hastaların KKTC’de aynı zamanda turizm olanaklarından da yararlanabileceğine dikkat çekti.

Ülkede yeni hastaneler açıldığını, en iyi hizmetleri sunduğunu ve sağlık alanında birçok yatırımın bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bulunan doktorların yanı sıra Türkiye’de yaşayan doktorların da sağlık alanında faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde yeni jenerasyon Kıbrıslı Türklerin yetiştiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanılan birçok gelişmeden sonra kariyerlerini burada devam ettirmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında eğitim gören gençlerin ülkelerine döndükten sonra sağlık sektöründe görev almaları ile sağlık turizminin önemli boyutta geliştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’nin yaşadığı siyasi engellere de değinerek “Her türlü siyasi engellere rağmen dünyaya sağlık hizmeti sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanında çatışmalar var. Kardeşlik için insanlık için savaşlar bitmeli ve bir araya gelmeliyiz. Bizler bir aileyiz. Birlikte insanlığa ders vermeliyiz. Önce insan ve insan sağlığının önemini anlatarak dünyaya barış mesajları vermeliyiz” dedi.

6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı’nın KKTC’de gerçekleşmesini sağlayan Dünya Sağlık Konseyi Dönem Başkanı milletvekili Ahmet Savaşan’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonu düzenleyenlere ve konferansa katılanlara teşekkürlerini sundu.