“Egemen eşit ve eşit uluslararası statü siyasetinden taviz vermeyeceğiz”

Washington'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen eşit ve eşit uluslararası statü siyasetinden taviz vermeyeceklerini, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın çok önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, ABD'li yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerini aktardı.

Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen ve gündemi değerlendiren Tatar, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları ABD’deki muhataplarına ilettiğini, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti.

ABD'li yetkililerin KKTC'nin son dönemde gündeme taşıdığı güçlü mesajları yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını kaydetti.

"Egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hudson Enstitüsü'nde ABD’li uzmanlarla yaptığı görüşmenin de faydalı geçtiğini, uzmanların Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

ABD medyasına da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Washington'daki Kıbrıslı Türk ve Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.