Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle “15 Kasım Cumhuriyet Resepsiyonu” düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan resepsiyona, konuk heyetler ve davetliler katıldı. Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın konukları el sıkışarak karşılamasıyla başladı.

Resepsiyonda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası resepsiyonda, KKTC’nin 40’ncı yılı için yarışmayla belirlenen ve bestelenen KKTC 40. Yıl Marşı’nı da ilk kez sundu. Orkestra ayrıca Mücahitler Marşı’nı ve türküler de sundu.

Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve ödül töreni ile son buldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 40. Yılında, Cumhuriyete yakışır bir şekilde düzenlenen kutlamalara katılan herkese teşekkür etti.

Tatar, KKTC devletinin, Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyetinin simgesi olduğunu vurgulayarak, halkın bağımsız özgür onurlu yaşamı için devletin güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Devletin uluslararası alanda güçlenmesi için her alanda destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür eden Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da yad etti ve Denktaş’ın 40 yıl önce bugün KKTC’yi bağımsız bir devlet olarak ilan ettiğini anımsattı.

KKTC’nin uluslararası alanda bazı sıkıntıları olabileceğini ancak Kıbrıs Türk halkına yakışan şekilde geleceğe güçlü bir şekilde yürümek görevleri olduğunu belirten Tatar, kutlamalara katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Tatar, konuşmasını, Denktaş’ın; “Yürüyelim arkadaşlar, bu cumhuriyet bu eser bizimdir” ifadeleriyle tamamladı.