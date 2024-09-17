Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yemekte, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Aydan Başkurt ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de hazır bulundu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Türklerin kökeninin Orta Asya’ya dayandığını belirterek, Kıbrıs Türkü ve Kazakların Türk milletinin evlatları olduğunu söyledi. Büyük Selçuklu Devleti’nin 1071 yılında Anadolu’ya geldiğini, ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’a geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın, 1571 yılından beridir Kıbrıs Türklerinin vatanı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı'nın (TDT) üyesi olduğuna işaret eden Tatar, yapılan toplantılarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştüğünü dile getirdi.

İletişim ve diyaloğun geliştirilmesi için TDT’de ortak alfabe konusunda çalışma yapıldığını aktaran Tatar, Türk devletleri arasında münasebetlerin geliştirilmesiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açıdan birlikte güçlenileceğini kaydetti. Münasebetlerin gelişmesi için devletler yanında sivil toplum örgütlerinin yaptığı iş birliği ve girişimlerin de önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, GİKAD Başkanı Dr İçim Çağıner Kavuklu ve yönetim kuruluna girişimlerinden dolayı teşekkür etti. Aradaki bağların güçlenmesi için gerçekleştirilen ziyaretin önemine dikkat çeken ve temasların artması temennisinde bulunan Tatar, ziyaretten dolayı da teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs Türkü’nün verdiği özgürlük ve varoluş mücadelesi hakkında da bilgi veren Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının açılan penceresi olduğunu söyledi.

Kazakistan’dan gelip ülkeye yerleşenler ve okuyanlar olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı, Kazakistan vatandaşlarının ülkede yaşamaktan memnun olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Soğuk Savaş Dönemi ve Sovyetler Dönemi’nde yürütülen politikalar nedeniyle iletişim kuramayan Türklerin, asırlar sonra küreselleşen dünya ve iletişim kanalları sayesinde, buluşup kaynaştığını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün maneviyata ve milli değerlere önem verdiğini dile getiren Tatar, kardeşlerle buluşup sarılmanın büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti.

Aynı milletin evlatları olarak tek yürek olmanın önemine dikkat çeken Tatar, Kazakistan’da faaliyet gösteren Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden kendisine davet geldiğini ve yakın zamanda orada olmak istediğini sözlerine ekledi.

-Sibel Tatar

Sibel Tatar da yemekte yaptığı konuşmada, ülkede bulunan Kazakistan iş kadınlarını Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, misafirlere “hoş geldiniz” dedi.

Sibel Tatar, Kazakistan ve Kıbrıs Türkü arasında kültürel, ticari ve muhabbet yönünde iş birliğinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Kısa süre önce kurulan GİKAD’ın ülkede çok önemli işleri başardığına dikkat çeken Sibel Tatar, GİKAD ile Kazakistan İş Kadınları İşbirliği Derneği’nin önemli iş birliklerine imza atacaklarına dair inanç belirtti.

- Aitenovna

Kazakistan İş Kadınları İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Mataibayeva Saira Aitenovna da konuşmasında Kazakistan’ın en büyük kadın sivil örgütü olduklarını belirterek, 22 bölgede 30 yıldan beridir faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Mataibayeva Saira Aitenovna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan ve Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın yaptığı çalışmaların önemine işaret eden Mataibayeva Saira Aitenovna, yapılacak iş birliğinin önemine dikkat çekti.

-Kavuklu

GİKAD Başkanı Dr İçim Çağıner Kavuklu ise Kazakistan İş Kadınları İşbirliği Derneği ile işbirliği yapacak olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın GİKAD’ın ilk onur üyesi olduğunu anlatan İçim Çağıner Kavuklu, yaptıkları çalışmalarda her zaman kendilerine destek verdiğini ve yanlarında olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.