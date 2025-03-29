Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Kızılay ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen iftara katıldı.

Kıbrıs Türk Kızılay’dan verilen bilgiye göre, Kızılay İftar Sofrasına Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel yanında, Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da katıldı.

Yemekler Türk Kızılay’ın Mobil Mutfak TIR’ında hazırlandı. Türk Kızılay Mobil Mutfak TIR’ından yaklaşık 18.000 kişiye yemek ikram edildi, Mobil İkram Aracıyla çay servisi yapıldı.

Kızılay açıklamasında şunlar kaydedildi:

" Kıbrıs Türk Kızılay organizasyonu ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen “Kızılay İftar Sofrası”, Ramazan ayının manevi ikliminde binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Türk Kızılay Mobil Mutfak TIR’ında hazırlanan sıcak yemekler, yaklaşık 18.000 kişiye ikram edilirken, iftar sonrası Mobil İkram Aracı ile çay servisi yapıldı.

Kızılay gönüllüleri ve Kıbrıs Genç Kızılay ekibinin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen program, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü."