Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’yi tanıtmak, buradaki yapıyı güçlendirmek ve kendi insanımıza bir Türk devletinde onurlu yaşamın müjdesini vermek en büyük temennimdir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 46 el yapımı halıyı bir araya getirdiği, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda düzenlenen Uşak Halı Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, anlamlı bir serginin açılışını yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, anavatan Türkiye ile aradaki bağların güçlü olduğunu ve güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün, mücadele günlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekle var olduğunu dile getiren Tatar, 20 Temmuz 1974’te KKTC’nin temellerinin atıldığını vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kültür, sanat ve eğitim alanında önemli bir kurum olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Biz biriz, beraberiz. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Bütün bunlar bize güç vermektedir. Uşak’tan ülkemize gelen belediye başkanı ve heyetine teşekkür ederim. Var olacaksak geçmişimizi çok iyi öğrenmeliyiz. Geçmişten gelen kültürün ve yapılan çalışmaların değerini bilmemiz gerekir.

Biz, dünyanın önemli devletlerinden bir tanesinin torunları olarak bu mücadeleyi vermekteyiz. KKTC’nin dünyaya tanıtılması için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir gayret göstermektedir. Kültürel etkinliklerle KKTC’yi tanıtmak, buradaki yapıyı güçlendirmek ve kendi insanımıza bir Türk devletinde onurlu yaşamın müjdesini vermek en büyük temennimdir.”