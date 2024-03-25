Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Uğuz ve aralarında Türk Karate Milli Takımı sporcularının da bulunduğu heyet ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi.

Tatar, yaptığı konuşmada, Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkesine spor dahil birçok alanda uygulanan ambargoların bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

Tatar, Türk Karate Milli Takımı'na Hırvatistan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda başarılar dileyerek, ziyaretlerinden dolayı Federasyon Başkanı Uğuz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Uğuz da konuşmasında KKTC'ye üst düzey sporcular ile kampa geldiklerini belirterek, şampiyonadan başarı ile ayrılacaklarına inancının tam olduğu dile getirdi.