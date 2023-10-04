Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi şirketini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gelişen savunma sanayisiyle güvenliğini sağladığını ve bölgesinde güçlü, dünyada da söz sahibi bir ülke olduğunu belirterek, KKTC’ye de bu alanda yatırım yapılabileceğini, böylece KKTC’nin de bölgesinde güçlenip gelişen bir Türk devleti olarak yerini sağlamlaştıracağını, dünyaya da bir mesaj olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret kapsamında şirket ve çalışmaları ile ilgili sunum yapıldı, plaket sunuldu. Şirket yetkilileri Cumhurbaşkanı Tatar’a alanı da gezdirdi, prototip uçak, helikopterler ve diğer havacılıkla ilgili bilgiler verdi.

Sunumun ardından şirketi çalışmalarından dolayı kutlayan ve başarılar dileyen Tatar, şirketin önemli işler yaptığını, ayrıca KKTC’ye verilen önemi de iyi bildiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şirketin havacılık alanında yaptığı çalışmalara baktığında ve Kıbrıs denince hemen aklına Cengiz Topel’in aklına geldiğine işaret ederek, Topel’in öldürülmesini BM’nin izlediğini anımsattı, başlattığı mücadelenin KKTC’nin temellerini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’ye uluslararası alanda haksızlık yapıldığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu BM’de dile getirdiğini işaret etti ve teşekkür etti.

Şirketin alanında çok başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çeken Tatar, tebrik etti, başarılar diledi.

Türk hükümetinin cesaretle büyük işler başardığını, Türkiye’nin dünyada sözü geçen en önemli ülkelerden olduğunu ifade eden Tatar, bundan onur ve gurur duyduklarını söyledi, kendi savunma mekanizmaları ile güvenliğini sağladığını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’nin de Doğu Akdeniz’de güçlü bir devlet olarak yerini aldığını ifade eden Tatar, şirkete, KKTC’ye de yatırım yapması ve KKTC’nin bayrağını bu alanda dalgalandırması çağrısı yaptı.