Tatar, KKTC adına ilişkileri geliştirerek, izolasyonları ve kısıtlamaları aşmanın önemini vurguladı







Ercan, 15 Mart 23 (TAK): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere adadan ayrıldı.

Tatar, Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yaptı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türk Devletleri Teşkilatı’nın “Afet Acil-Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” başlıklı Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya gideceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda, TDT’nin devlet başkanları ile tanışma ve görüşme fırsatı olacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC’nin TDT’ye Anayasal adı KKTC sıfatıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesinde ortaya koyduğu gayret ve iradeye bir kez daha teşekkür eden Tatar, teşkilat içerisinde KKTC adına ilişkileri geliştirerek, izolasyonları ve kısıtlamaları aşmanın önemini vurguladı.

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan “asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra anavatan Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar, KKTC’nin durumu ve pozisyonu ile yaşadığı acılara işaret eden Tatar, KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşları, özel teşebbüs ve gönüllüleri ile deprem bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen iki ayrı törende deprem bölgelerindeki çalışmalara katılan 600’e yakın kişiye takdir belgesi takdim ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerçekten olağanüstü bir potansiyel, olağanüstü bir kapasite…” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde, KKTC’nin de kurum ve kuruluşlarıyla tüm kapasitesiyle böyle çalışmalarda katkısının olabileceğini ifade edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Çünkü böyle bir afet durumda gönüllü olarak devletler birbirilerine yardımcı olabiliyorlar” diye konuştu.

-Zirvenin ardından Hatay



KKTC ekiplerinin 6 Şubat’tan sonra Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, TDT Olağanüstü Zirvesi’nin ardından Hatay’a geçeceğini dile getirdi. Tatar, Hatay’da AFAD’ı ziyaret etmesinin ardından İskenderun bölgesinde çalışmalarını devam ettiren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ekiplerini ziyaret edip, başarılar dileyeceğini kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a toplantıya kendisini davet ettiği için bir kez daha teşekkür eden Tatar, şu anda Ankara’da yarınki liderler toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanlığı nezdinde KKTC’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na başarılar diledi. Liderler toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanları olarak çalışmalara bir ön hazırlık yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı ile birlikte zirvede KKTC’yi temsil edeceklerini söyledi.

KKTC’nin devlet olarak bir afet durumunda kurum ve kuruluşlarıyla potansiyel ve gayret içerisinde diğer Türk devletleriyle birlikte çalışmalarda bulunabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kapasitemizle, kurum ve kuruluşlarımızla ve ortaya koyduğumuz tecrübe, bilgiyle hazırlıklı olduğumuzu bu toplantıda devlet başkanı olarak ifade edeceğim” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki komite çalışmalarından sonra yapılacak düzenlemelerle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Güvenlik Kuvvetlerinin potansiyel gücünün artırılması ve ülkenin, devletin afet durumlarına daha hazırlıklı olabilmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bundan duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Kıbrıs’ın deprem bölgesi olduğuna da işaret eden Tatar, bir deprem olmasını kimsenin istemediğini ancak Güney Doğu Anadolu fay hattının Larnaka, Limasol ve Baf etrafından dolanarak daha batıya doğru uzandığının bilindiğini söyledi ve “Dolayısıyla esas riskli bölgeler orada… Ama inşallah tabii ki böyle bir deprem olmaz” dedi. Spekülasyonlar karşısında dikkatli olunması ve tedbirler alınmasının önemini vurgulayan Tatar, KKTC’nin okullardan başlayarak, süreçleri gözden geçirdiğini kaydetti.

“Bu toplantıda bunlar da değerlendirilecek” diyen Tatar, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın kendi arasındaki ilişkiler ve bağlantılarla bütün bu potansiyel gücünü bileştirerek, birbirimize yardımcı olabilmek ve katkı koyabilmek elbette düşüncelerimiz içerisindedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı’ndan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, 15-16 Mart tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alacak. Zirve, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla yapılacak.

KKTC, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 11 Kasım 2022’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirve Toplantısı’nda, “Gözlemci Üye Ülke” olarak TDT’ye kabul edilmişti.

(AF-FS/GÜL) Fotoğraflı

Haber: Afet İlban-Filiz Seyis