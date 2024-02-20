Tatar: “İlham Aliyev’in daveti yeni siyasetimize güç veriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti.

Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya gitmek üzere ülkeden ayrılan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yerini aldığını ifade ederek, bu davetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tatar, KKTC’nin görünürlüğünün artması ve uluslararası camiada yer almasının yeni siyasete güç verdiğine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkür eden Tatar, KKTC’nin gözlemci üyeliğinin Özbekistan’da oy birliği ile kabul edildiğini, sonrasında Ankara’daki toplantıda yerlerini aldıklarını, Temmuz ayında da Azerbaycan’da yerlerini alacaklarını söyledi.

KKTC’nin gözlemci üye olarak zaten teşkilatta bakanlar, kurum kuruluşlar tarafından temsil edildiğini ifade eden Tatar, KKTC adına devlet başkanlarının katılacağı toplantıda da yer alacaklarını kaydetti.

Bu davet sonrası uluslararası baskılar olacağını, Güney kaynaklı girişimlerin artacağını ama Aliyev’in her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Tatar, Aliyev’in Türk birliğine verdiği öneme işaret etti.

KKTC’nin de Türk birliği içinde yer almasının gelecek açısından önemli olduğunu ifade eden Tatar, bağımsız Türk devleti KKTC’nin bu birlikte küçük bir devlet olsa da yerini alacağını, Güney nasıl yer alıyorsa KKTC’nin de yerini alacağını kaydetti.

Bu gelişmelerin yeni siyasetin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Tatar, bu yolda bir iki günde tanınma olmayacağını bildiklerini ancak mesafeler alındığını ve alınacağını vurguladı.

Tatar, KKTC için bu zor ve zahmetli yolda taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile görüşecek, “Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kimliği ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş” konulu Sergi Açılışı ve Anma Toplantısına katılacak.