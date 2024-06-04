Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri’de şehit olan iki pilot için yayımladığı mesajda, Türk halkına ve ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının yaptığı kazada şehit olan iki pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve “Şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi.