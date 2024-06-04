Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri’de şehit olan iki pilot için yayımladığı mesajda, Türk halkına ve ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının yaptığı kazada şehit olan iki pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.
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Tatar, duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve “Şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi.