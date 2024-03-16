Temaslarda bulunmak için İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Tatar’a, 13 farklı mühendislik disiplininin bir arada bulunduğu Ar-Ge ve tasarım merkezinde bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretinde İHA, SİHA, insansız helikopter ve son zamanlarda Türkiye’nin gururu olan Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağının üretimi ve çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, savunma sanayinin milli olmasının önemine vurgu yaparak, yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, bunun önemini en son Azerbaycan'da bizzat yaşayarak görüldüğünü söyledi.

Dünya standartlarının üzerinde olan Merkezde birçok genç mühendisin yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi tesislerin benzerinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de var olması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bulunduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle buradaki çalışmaların çok önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin yeni yüzyılında Selçuk Bayraktar, ASELSAN ve roketsan öncülüğünde çok daha önemli işlere imza atılacağına gönülden inandığını belirtti.

Türkiye’nin ihracatını gerçekleştirdiği İHA ve SİHAları üretim yerinde inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalardan dolayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı / Teknoloji Lideri (CTO) T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a, Aselsan Genel Müdür Ahmet Akyol ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’ye teşekkür etti.