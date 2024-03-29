Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, ilahiyat ve tıp disiplinlerini buluşturan "Oruç ve Sağlık Paneli"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar panelde yaptığı konuşmada, üç farklı üniversitenin rektörlerinin panelde olmasını, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

Kıbrıs Türkü’nün; dili, dini ve kültürüyle Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Tatar, Kıbrıs’ın Osmanlı idaresinden çıkıp İngiliz idaresine girdiği dönemde kimliğini ve maneviyatını unutmadığını, gelenek ve adetleriyle ibadetini en iyi şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

-“Allaha inandık, imanımızla direnerek var olduk”

“Kilisenin başını çektiği Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Türkü’nü yok etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak için uğraştı.” ifadelerini kullanan Tatar, “Allaha inandık, imanımızla direnerek var olduk.” dedi.

KKTC’nin bir İslam devleti olduğunu ve ülkede ibadete önem verildiğini anlatan Tatar, İslam devleti olan KKTC’de ibadete önem verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin de küçük yaşlardan beri oruç tuttuğunu söyledi. Uzun saatler aç kalmanın zor durumdaki insanları anlamak için önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iftarda ve sahurda birlikte yemenin ise anlamlı olduğunu belirtti.

“Din, Allah ile kul arasındadır. İnsan kendisiyle çelişmemeli ve dürüst olmalı.” diye konuşan Tatar, panelde kişisel gelişim açısından orucun faydalarını uzmanların ağzından dinlemenin önemine vurgu yaptı.