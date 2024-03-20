“Kıbrıs Türkü baskılar ve çeşitli oyunlarla masaya oturtulmaya çalışılıyor”

“Holguin’in ortak zemin ararken, önceki federasyon görüşmelerinde başarı elde edilmediğini ve Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini kabul etmediğini göz önünde bulundurması gerekir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün baskılar ve çeşitli oyunlarla masaya oturtulmaya çalışıldığını kaydetti ve BM Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ortak zemin ararken, önceki federasyon görüşmelerinde başarı elde edilmediğini ve Rum tarafının hiçbir zaman Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini kabul etmediğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Tatar, TMT Mücahitler Derneği Gazimağusa Şubesinden bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, TMT’nin Kıbrıs Türkü için çok önemli bir teşkilat olduğunu dile getirdi.

Rum tarafının AB’ye üye olduktan sonra Türkiye’yi adadan çıkarmak için uğraştığını ifade eden Tatar, federasyon temelli bir antlaşmanın Kıbrıs Türkü’ne yönelik tuzaklar barındırdığını söyledi.

“Çoğunluğun azınlığı yönettiği bir sistemde, özellikle Avrupa Birliği içerisinde sınır olmaması nedeniyle kuzeye Rum otoritesini yayarak bizleri de burada zafiyete düşürecek bir çözüm planı düşüncesi içerisindedirler” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında adada iki halkın varlığı ve iki halkın egemenliğinden söz edildiğini belirtti.

-“ Biz pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz”

Egemen bir halk olan Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla çıkarılıp göçe zorlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü direnerek bu saldırıları püskürttü ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı dönüm noktası oldu. Biz bu pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Artık kuzeyde bir devlet vardır. Bu devletin tarihçesi en az 60 yıldır. Artık egemen bir devlet statüsü ile KKTC Devleti bir antlaşmanın parçası olmak durumundadır. Bu fevkalâde önemlidir” dedi.

Türkiye’nin garantörlüğünün 1960 anlaşmasında yer aldığını dile getiren Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması için bizi 1974 değil 1960 öncesine döndürmeye çalışıyorlar” dedi. 1960 anlaşmasının içinde yer alanın Kıbrıs Türkü’nün özden gelen müktesep egemenlik hakları olduğunu vurgulayan Tatar, 1974 sonrası oluşan coğrafi zeminde artık iki devlet olduğunu söyledi. “Bir antlaşamaya ancak iki devletin iş birliği ile varabiliriz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, mücadelelerinin sürdüğünü dile getirdi.

-“Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için Türk askerinin adadaki varlığı önemli”

Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için Türk askerinin adadaki varlığının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemenliğimiz, devletimiz, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin buradaki varlığı. Bu dört kavramdan asla ödün vermeyiz” dedi.

İki devlet siyasetine Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek vermesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler ve uluslararası platformlarda KKTC’nin tanınması ve desteklenmesi; Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ve çağ dışı ambargoların kaldırılması gerektiğini dile getirdiğini belirtti.

37 yıl adada yer alan İngiltere’nin iki egemen üs aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 1571’den beri adada bulunan Kıbrıs Türkü’nün hala egemenliğinin kabulü için mücadele verdiğini belirtti ve “Sonuna kadar egemenliğimiz, devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askerinin varlığına sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının da iki devletli siyaseti desteklemesinin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa gibi tarihi ve önemli bir yerde TMT’nın yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

TMT Mücahitle Derneği Gazimağusa Şubesi Başkanı Ahmet Sevinç de, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sürdürdüğü siyasete destek belirtti.