Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Şampiyonu ve Uluslararası Ultra Yüzme Maratonu’nda yarışan ilk Türk olma başarısını da elde eden Kıbrıslı Türk Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Doğukan Ulaç’ın çalışma ve başarılarını iftiharla izlediğini belirterek, yeteneği yanında disiplinli bir şekilde çalışmasından dolayı başarılı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Milli takımında yer alan, Dünya Şampiyonası’na hazırlanan ve yarışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı açarak, ülkeyi tanıtan yüzücüye başarılar diledi.

Doğukan Ulaç ise kabuldeki konuşmasında, Kasım ayında gerçekleşecek Dünya Şampiyonası elemelerine Kayseri’de hazırlandığını belirterek, elemeleri geçmesi durumunda Şubat ayındaki Dünya Şampiyonası’nda yer alacağını, ülkesini ve Türkiye Milli takımını en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.