Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına vererek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen 2024 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu’na destek verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban vekaletini Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla TDV’ye emanet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar bu bağlamda, Lefkoşa Din Hizmetleri Müşavir Vekili Mustafa Arslan’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sürdürülen "2024 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu" hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Arslan, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban organizasyonuna yönelik yürütülen çalışmalardan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ederek, yürütülen organizasyonu “Uluslararası düzeyde ve gerçekten ihtiyacı olan insanlara yapılan güzel ve anlamlı bir hareket” olarak değerlendirdi.

Tatar, “Bu büyük organizasyona sizin aracılığınızla KKTC’nin de dahil edilmesi çok anlamlıdır. Şimdiden tüm İslam aleminin, Anavatan’da yaşayan tüm kardeşlerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamını kaybedenlerin acılarının halen yüreklerimizde hissedildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, mahkeme süreci için Şampiyon Melekler takımının ailelerinin Adıyaman’da olduklarını anımsattı.

Gazze’de yaşanan kayıplar, Ukrayna’da devam eden savaş ve dünyada yaşanan çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bayram öncesi tüm yaşanan acılara şifa diliyorum. Dünyada yaşanan dramın ortadan kalkması için güçlü devletler müdahale edemiyor. Farklı çıkar çatışmaları söz konusu. Dünyada olup bitenlere baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’deki barışın değerini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde barış, huzur ve güvenlik vardır. Bunu takdir etmek lazım” dedi.