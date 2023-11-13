Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadın Akademisyenler Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Kuruluşunun 40’ıncı yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçmişten geleceğe” paneline katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar panelde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün verdiği özgürlük ve varoluş mücadelesinde erkeklerin yanında kadınların da gerek cephede gerekse cephe gerisinde çok önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kıbrıs Türkleri’nin 1963 yılında kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyet’inden dışlandıktan sonra birçok yönetim ve devlet kurduğunu belirten Tatar, son olarak 40 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak kurulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de stratejik, milli ve ulusal çıkarların korunması açısından verdiği mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomatik olarak tanınmasa da, tanınan bir devletteki tüm kurumlara, demokratik yapıya, mahkeme ve yargıya sahip olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türkü’ne karşı tarafın boyunduruğu altına gireceği bir çözüm modelinin dayatıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ı bir Helen adasına dönüştürmek ve Kıbrıs Türkü’nü azınlık yaparak, Türkiye’yi adadan dışlayıp, haklarımızı elimizden almak istiyorlar. Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakları var. Adaya barış 1974 yılında geldi. O günden beridir barış, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Kadınlarımızla birlikte soylu bir mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu antlaşmada kuzeydeki Türk devletinin bağımsız ve egemen olacağını kaydetti.

Kadınların düzenlediği paneli ve çıkacak sonuçları çok önemsediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılının hayırlara vesile olmasını diledi.