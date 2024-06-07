Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki milli takım sporcuları ve eğitmenlerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Taekwondo Federasyonu’nun çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek, spor yapmanın temel hedef olmasının yanı sıra KKTC adına yarışmanın büyük bir güven ve gurur duygusu verdiğini söyledi.

Takım olarak uluslararası etkinliklerde başarı elde edebilmek için sürdürülen çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm eğitmenleri, aileleri ve sporcuları kutladı.

Özbekistan’da elde edilen başarılardan gurur duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların artarak devam etmesini temenni etti.

Gökbilen de konuşmasında, Özbekistan’da 13 ülkeden 500 sporcunun katıldığı Avrasya Taekwondo Şampiyonası’nda KKTC milli takımının ve bireysel olarak sporcuların elde ettiği başarıları aktararak, Cumhurbaşkanı Tatar’a her zaman sporcuların ve federasyonun yanında olması dolayısıyla teşekkürlerini sundu.