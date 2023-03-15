Tatar: “Dayanağımız Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türklük dünyasıdır”

Bahçıvan: “Sizin orada güçlü olmanız bizim burada güçlü olmamız demek”

Temaslarda bulunmak üzere İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Sanayi Odası Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı ile bir araya geldi.

İstanbul Sanayi Odası binasında yer alan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle tanışarak, son gelişmeleri aktardı, iş birliklerine yönelik merak edilenleri yanıtladı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı'na KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar eşlik etti.

- Bahçıvan

Görüşmede ilk sözü olan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, şahsı ve Oda adına Cumhurbaşkanı Tatar’ı ağırlamaktan duyduğu mutluluk ve gururu ifade ederek, kendilerinin geçmişten gelen bir dostluğu olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş kaynaklı depremde binlerce vatandaşın yanında, KKTC’nin emaneti olan gençlerin de Adıyaman’da bu acı olaydan nasibini aldığını kaydeden Bahçıvan, üzüntüsünü ve başsağlığı dileklerini ifade etti ve kaybedilenlere Allah’tan rahmet diledi.

Bahçıvan, bu coğrafyanın çok değerli olduğuna ancak yer altında sürekli tetikte olunması gerektiren bir tehdidi olduğuna işaret ederek, yaşananlardan gereken derslerin alınması ve yarınlara daha umutla bakılması temennisinde bulundu.

“Sizin orda güçlü olmanız bizim burada güçlü olmamız demek. Kıbrıs ekonomisin canlı olması bizim burada aynı başarıyı hissetmemiz demek” diyen Bahçıvan, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar’ın göreve gelmesiyle birlikte kurulan yakın diyalog ve karşılıklı güçlü empatiye dikkat çekti.

- Tatar: -“Biz Birleşik Kıbrıs’a geçit vermeyiz”

Yaşanan deprem felaketine ilişkin üzüntüsünü dile getirerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar ise, tüm acılı ailelere başsağlığı diledi.

Tatar, KKTC’nin Türkiye'nin 40 mil uzaklığında, yanı başında kardeş bir devlet olduğunu, Türk Devletler Teşkilatı’nın en güneyindeki devlet olarak kendi bayrağı, kendi devlet çatısı altında, egemenlik ve özgürlük anlayışıyla yönetildiğini kaydetti.

Diğer tarafın Avrupa Birliği hikayesi içerisinde kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nden kopartmaya yönelik bir siyaset izlediğini belirten Tatar, bunu “büyük bir tezgah ve oyun” olarak nitelendirdi.

Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin önemli tarihsel bilgiler paylaşarak, Rumların yıllardır yapıklarının adayı hep kendilerine mal etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Annan Planı sonrasında diğer tarafın Avrupa Birliği’ne alınmasıyla meselenin daha komplike hale getirildiğini kaydeden Tatar, şu anda dünyaya karşı mücadele vermek durumunda kaldıklarını aktardı.

“Dayanağımız Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türklük dünyasıdır, dost ülkelerdir” diyen Tatar, bu noktadan sonra Birleşik Kıbrıs’a geçit vermeyeceklerini, önemli olanın iki devletin iş birliğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşmanın olabilmesi olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki petrol, doğal gaz ve hava sahasına değinen ve adanın Türkiye için önemine vurgu yapan Tatar, “Bu kadar bedelden sonra Kıbrıs’ı birilerine bırakacak halimiz yok. Bu siyasetin sonuna kadar devamı, Türkiye’nin pozisyonu bizler için çok önemlidir” ifadelerini kullandı; bu davanın birlikte yürütüldüğünün altını çizdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının refahının ve mutluluğunun artırılması için ekonominin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Turizmde günden güne gelişmekte olan sektörler hakkında da konuşan Tatar, turizm ve yükseköğretimde gelişmeler, su projesiyle tarımda yapılan değerlendirmeler ve ekonomik altyapı çalışmalarına değinerek, özellikle iletişim çağında imkanların çeşitlendiğine, hizmet ihracatı, teknolojik yatırımlar ve teknopark gibi yazılım endüstrisine doğru gelişimle ülkenin çok daha güçlü kılınabileceğine dikkat çekti.

- “Beklentimiz KKTC’nin güçlenmesine destek olmanız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den beklentilerinin, tüm bu yaraların sarılması ve normal sürecin başlamasıyla, yeni yatırım imkanları, istihdam alanları, farklı sektörlere ilişkin değerlendirmeler aracılığıyla KKTC’nin güçlenmesine destek olunması olduğunu kaydederek, yatırımcılara teşekkürlerini iletti.

Zaman içerisinde, gelişen iletişim imkanlarıyla Kıbrıs’ın özelliklerini ve beklentilerini daha yakından tanıyacaklarını ve yeni fikirlerin doğabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’ye giden uçakların günde 80’e ulaşabildiğini kaydetti.

Tatar, “Kıbrıs çok daha fazla gelişebilir. Çok fazla verimli hale getirilebilir. Sektörlerimizi daha da güçlendirmek lazım. Sizlerin oraya dokunuşları çok önemlidir” diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam adaya dönecek

Tatar, İstanbul’daki programının tamamlanmasıyla, bu gece KKTC saatiyle 20.15’te adaya dönecek.