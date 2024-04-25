Tatar:” Türkiye Adalet Bakanı’na hassasiyetimizi ilettim”

Şampiyon Melekler’in ölümüne sebep olan İsias Otel ile ilgili davanın ikinci duruşmasının yarın başlayacak olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni (TMK) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, Başbakan, bakanlar, ve bazı milletvekillerinin davayı takip etmek için bugün Adıyaman’a gittiğini belirterek, kendisinin de dün Türkiye Adalet Bakanı’nı arayarak hassasiyetlerini ilettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar İsias duruşmasının yarın yapılacağını söyleyerek, kendisinin de bir kez daha rahmet ve sabır dilemek için okula ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekler’in büyük çoğunluğunun Gazimağusa TMK'dan olduğunu belirterek, “6 Şubat’tan beri KKTC bu acıyı yaşıyor. Tabii ki Türkiye’de de çok sayıda insanımızı kaybettik onlara da rahmet ve sabır diliyorum ama Kıbrıs’a adeta bir ateş bombası düştü. O günden bugüne bu matemi hep birlikte tutuyoruz” dedi.

Tatar, 6 Şubat’taki depremin ardından devletin, hükümetin kurum ve kuruluşların Adıyaman’da olduğunu belirterek, öğretmenlerin de öğrencilerin gerekli moral ve motivasyonu sağlayarak Gazimağusa TMK’da eğitimi devam ettirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, bugün Başbakan, bazı bakanlar ve milletvekillerinin davayı takip etmek üzere Adıyaman’a ulaştıklarını belirterek, “Ben de kendi sorumluluğum altında Türkiye Adalet Bakanı’nı aradım. 'Bu dava ortak bir dava haline gelmiştir, KKTC'de büyük bir hassasiyet vardır. Yargının doğru adaleti verebilmesi için sizin de Adalet Bakanı olarak bu konuyla mutlak surette yakından ilgilendiğinizi zaten biliyorum. Bu konudaki hassasiyetimizi belirtiyorum' diye kendisiyle telefon görüşmem olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar adaletin tecellisi için büyük bir çalışma olduğunu bildiklerini ifade ederek.”Temennim ve dileğim Gazimağusa TMK’nın her zaman olduğu gibi adına yakışır şekilde çalışmalarını ve başarılarını sürdürebilmesi.” dedi.

Devletin de okula sahip çıkması gerektiğini belirteren Tatar,” Hepimizin gönlünde ve yüreğinde ayrı bir yeri vardır. Bu yaraları sarmak, eğitimi sürdürmek, hem sizlerin hem bizlerin hemde devletimizin görevidir” dedi.

Müdür Ulus Ekim de okulu ziyaret ederek güçlü desteklerini ileten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.