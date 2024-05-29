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Cumhurbaşkanı Tatar: “Her Kıbrıslı Türkün kalbi birlikte atıyor”
“KKTC bizim ortak vatanımızdır” Tatar, “Kıbrıslı Türklerle Buluşma: Kıbrıslı Türklerin Avustralya’ya Gelişinin 80. Yıl dönümünü Anma” etkinliğine katıldı
#Cumhurbaşkanı Tatar
Timuçin Cansoylu
Editör
29.05.2024 - 21:13
Yayınlanma
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