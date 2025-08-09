Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah saat 05.00 sularında Güneşköy Trafo Merkezinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle sistemin kendini korumaya alması sonucu ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından, trafo merkezine giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Arıkan, Barış Tilki, KIB-TEK Güzelyurt Şube Amiri Ejder Gülköse ve Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan’dan konuya ilişkin bilgi aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir özveriyle çalışan KIB-TEK personeline teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, teknik arızadan kaynaklanan kesintilerin tekrar yaşanmaması ve benzer sorunların önüne geçilmesi için yürütülen incelemelerin ardından kamuoyuna ayrıntılı bir rapor sunulmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, benzer arızaların önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.