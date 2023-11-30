Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına teknik uzman olarak görev yapan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Liderle vardığı mutabakat neticesinde ara bölgede kurulması kararlaştırılan fotovoltaik parka ilişkin başlatılan ön fizibilite çalışmasına dair gelinen son aşamayla ilgili brifing verdi.

-Tatar: "Güneş enerjisi santrali iki halkın da yararına ve iş birliği için örnek model"

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs adasının güneş enerjisi açısından çok avantajlı bir iklime sahip olduğunu vurgulayarak, ara bölgede kurulması öngörülen güneş enerjisi santralinin, iki tarafın, iki halkın ve adanın yararına olacağını, aynı zamanda iş birliği için örnek bir model teşkil edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, elektrik enerjisinin iki taraf için ihtiyaç olduğunu, bu projenin hayata geçirilmesiyle ileride daha geniş kapsamlı iş birliklerine de imkan sağlayacağını belirterek, nihayetinde hedefin Türkiye üzerinden Avrupa Birliği enterkonnekte sistemine bağlanmak olduğunu, bu sayede güneş enerjisinden daha etkin şekilde yararlanılabileceğini kaydetti.