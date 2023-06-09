Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de Sivil Savunma Teşkilatı’nın Terhis Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü’nde Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı
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