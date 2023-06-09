Akaryakıt fiyatlarına zam Akaryakıt fiyatlarına zam

 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Uluslararası Kongre Salonu’nda düzenlen törende yapılan konuşmaların ardından Girne Bölgesi halk örgütü kadrolarında görevli 1963 doğumlu 177 mükellefe hizmet belgeleri takdim edildi.