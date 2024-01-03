Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerle sohbet etti, sınıfları gezerek okul hakkında bilgi aldı.

Çocuklara hediye vererek yeni yıllarını kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriyi izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan engelliler komitesinde özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sıkıntılar ve çözümleriyle ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yapılan eğitim çalışmalarının önemine değinen Tatar, Girne Özel Eğitim Merkezi idareci ve eğitmenlerini tebrik etti.

Okul Müdürü Özlem Dağlı Gökbulut da konuşmasında, Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçmesi için girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Yürürlüğe giren yasayla birlikte büyük bir eksikliğin giderildiğini belirten Gökbulut, yasanın çalışmalara güç kattığını ve çocuk hakları açısından da son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Gökbulut ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı’nın önemine dikkat çekerek, aileler ve çocuklar için son derece faydalı bir kitap hazırlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinde Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz eşlik etti.