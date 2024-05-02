Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette öğrencilere yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesi, Kıbrıs’ın jeopolitik ve jeostratejik önemi, iki devletli çözüm siyaseti, ekonomik gelişmeler, Mavi Vatan, Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkiler konusunda bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayıca, eğitim ve sosyal yaşam konularında öğrencilere öğütlerde bulundu. Öğrencilere kariyerleri konusunda tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, onlardan gelen soruları da yanıtladı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik etti.