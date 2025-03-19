

"(BM'nin daveti) Bugün ortak zemin olmadığını bile bile yine bizi buraya davet ettilerse demek ki, bizim iki devlet siyasetimiz bir yere geliyor"r"

"Türkiye'nin burada bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta taraflar arasında ortak zemin olmadığını bile bile Birleşmiş Milletlerin (BM) kendilerini Cenevre'ye davet etmesinin "iki devlet siyasetlerinin bir yere geliyor olduğu" anlamını taşıdığını bildirdi.

Tatar, 17-18 Mart tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre'de düzenlenen genişletilmiş formattaki Kıbrıs toplantısına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çok yapıcı bir anlayışla Cenevre'de olduklarını kaydeden Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekibine, kendilerine verdikleri tam destekten dolayı teşekkür etti.

Tatar, "Türkiye'nin burada bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi." dedi.

Uzun süredir ikili görüşmeden ziyade, anavatanların da katılacağı bir toplantıda Kıbrıs Türkü'nün daha güçlü olabileceği, hak ve hukukunun korunabileceği bir ortamı tarif ettiğini hatırlatan Tatar, bu toplantının böyle bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi.

- "2021'de ortak zemin olmadığı ortaya çıktı"

Tatar, 4 sene evvel yine gayriresmi bir toplantı için Cenevre'ye geldiklerini anımsatarak cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ilk defa egemen eşitlik ve uluslararası statü siyaseti gündeme geldiğinde çok tepkiler olduğunu ifade etti.

"Ancak neticede artık biz federasyon temelinde bir sürece girmememiz gerektiğini, hep onların boşa çıktığını ve Annan Planı'nda neler yaşandığını gayet iyi biliyoruz." diyen KKTC Cumhurbaşkanı, Crans Montana'da yine benzer şekilde Rumların tüm önerileri reddettiğini, bütün o fırsatların tüketildiğini anımsattı.

Tatar, Türkiye'nin de tam desteğiyle yeni bir sayfa açtıklarını ve bugünlere kadar geldiklerini ancak 2021'de ortak zemin olmadığının ortaya çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün ortak zemin olmadığını bile bile yine bizi buraya davet ettilerse demek ki bizim iki devlet siyasetimiz bir yere geliyor demektir. Kıbrıs'ta iki tarafın olduğunu, iki halkın ve devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta nihayetinde bir çözüm olacaksa bunun öncesinde iş birliği kültürünün geliştirilmesi lazım."

Bugün burada işbirliği kültürünün tohumlarının atıldığını kaydeden Tatar, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilci atayarak bu sürecin bir parçası olduğunu belirtti.

Tatar, ara bölgede güneş enerjisi, mezarlıkların düzenlenmesi ve diğer konulardaki işbirlikleri için çalışmaların süreceğini belirtti.

Ada'da yeni geçiş kapılarının açılmasının da gündeme geldiğini ve daha önce kendisinin yaptığı, iki kapı açılması önerisinin kabul görmediğini hatırlatan Tatar, her iki tarafın hayrına olacak, ticaretin ve turizmin artırılması, geçişlerin rahatlatılması hususunda kapıların açılabileceğini bildirdi.

Tatar, "(Genel Sekreter) Dört kapının açılabileceğini söyledi. Bunlar önemli adımlardır ve gelişmelerdir." dedi.

Cenevre'de Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini bir araya getirmişti.

Toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katılmıştı.