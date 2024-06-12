Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği'nin, 2023-2024 futbol sezonu başarılı olan antrenörlerin ödüllendirilmesi törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, dernek lokalinde düzenlenen törendeki konuşmasında, futbol antrenörlerinin düzenlediği etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Onursal Başkanı Süleyman Göktaş’a acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, ödül alanları tebrik etti; almayanlara çabalarından dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Hasan Topaloğlu’nun büyük bir sorumluluk aldığını ve başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Tatar, futbolda işler kötüye gidince ilk olarak antrenörlerin eleştirildiğini ve görevine son verildiğini söyledi.

Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde yıllarca kulüp başkanlığı yaptığını ve futbolun içinden gelen biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, futbolda sezonların inişli çıkışlı olduğunu ancak başarının gelmesi için sabır, birlik ve beraberliğin olması, bu nedenle başkan, yönetim ve taraftarın, antrenörlerin arkasında durması gerektiğini kaydetti.

Efsane isimleri bağrından çıkaran Kıbrıs Türkü’nün futbolu çok sevdiğini ve büyük fedakarlıklarla bir yerlere getirdiğini söyleyen Tatar, alt yapıya yapılacak yatırımlarla, futbolun geliştirilmesi ve daha çok taraftarın sahada maç izlemesi için çalışılmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı olduktan sonra maç izlemeye pek fırsatı olmadığını ancak bu yıl Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü kupa finali ile şampiyonluk mücadelesinde önemli bir maç olan Cihangir-Mağusa Türk Gücü arasında oynanan lig maçını sahada izleme fırsatı bulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Futbolu hep sevdim ve örnek olmaya çalıştım. Futbolun her zaman yanında oldum ve olmaya devam edeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının sonunda futbol antrenörlerine ödüllülerini takdim etti.