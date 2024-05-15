Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaş haddinden emekliye ayrılan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile bu göreve atanan Yüksek Mahkeme Başkanı Berkan Özerdağ’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Şefik’e hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, bu göreve gelen Berkan Özerdağ’a da başarı diledi.

Narin Ferdi Şefik’in görev süresince bağımsız yargı için çalışmalar sürdürdüğünü, gerektiğinde ikazlar da yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Şefik’in gördüklerini yorumlaması ve fikirlerini paylaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Hukuk camiasına 43 yıl hizmet veren Narin Ferdi Şefik’in tecrübesiyle KKTC hukuk sistemine katkı koymaya devam edeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisiyle istişarelerini sürdürmek istediğini de ifade etti.

- “Gerekirse yargı reformu yapılabilir….”

Adaletin bazen geciktiğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yargıç sayısının artırılmasını, diğer zafiyetlerin de giderilerek davaların daha hızlı görülmesini temenni etti.

Zafiyetlerin giderilmesi için gerekirse yargı reformu yapılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Narin Ferdi Şefik’in de açıkladığı gibi Cumhuriyet Meclisi’nde hukuk komisyonu kurulabileceğini vurguladı.

-“İyi hukukçular yetiştirilmesi gerekli”

Mahkemelerde, savcılıkta, mecliste ve diğer devlet kurumlarında hukukçulara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, güncelliğini yitirmiş mevcut yasaların güncellenmesi ve yeni yasaların hazırlanması için iyi hukukçular yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere süreçlerinde kullanılan hukuk diline de işaret ederek, iyi hukukçularla çalışmak istediklerini belirtti.

KKTC’nin laik ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün her zaman hukuka büyük önem verdiğini ve adaletten yana olduğunu söyleyen Tatar, hukukçu Rauf Raif Denktaş, Osman Örek ve Necati Münir Ertegün’ü de saygıyla andı.

-Şefik: “Bugün itibarıyla görevime veda ederek emeklilik hayatıma başlıyorum”

Narin Ferdi Şefik de konuşmasında avukat, yargıç ve Yüksek Mahkeme Başkanı olarak uzun yıllar çalıştığını belirterek, bugün itibarıyla görevine veda ederek emeklilik hayatına başlayacağını söyledi.

Şefik, görevi süresince verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yeni başkan Berkan Özerdağ’a da destek verileceğine inanç belirtti.

Narin Ferdi Şefik, her dönemin zor olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Tatar’ın daha zor bir dönemde görev yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanı’na çalışmalarında başarılar diledi.