Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu EİT toplantısına katılmak üzere bu akşam Özbekistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan Havalimanından Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Maliye Bakanı Özdemir Berova ve diğer yetkililer uğurladı.

Özbekistan’a hareketinden önce Ercan’da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın, 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulan uluslararası bir kuruluş olduğunu ve üye sayısının Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan'ın da katılımı ile 10'a ulaştığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gözlemci üye olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının her platformda, sesini duyurmak amacıyla yer almak, her türlü ilişkileri geliştirmek için mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Bunun için de her türlü fırsatı değerlendirmek istediklerini ifade eden Tatar, 500 milyon üzerinde bir nüfusu temsil eden Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın önemine işaret etti.

KKTC’nin haklı davasını ve yeni siyasetini anlatmak yanında pandemi sonrası ve bölgedeki savaşların yarattığı etkilerin de son bulmasıyla yeni fırsatları değerlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Tatar, KKTC'nin tanınması için de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini ve çağrılarını işaret etti.

Kıbrıs’ta federal temelde bir anlaşmanın olmayacağını, siyasetin değiştiğini anlatan Tatar, Kıbrıs’ta artık iki devlet zemininde bir anlaşma olabileceğini söyledi.

“Önemli olan bu konudaki kararlılığın devam ettirilmesidir” diyen Tatar, EİT zirvesinde, muhataplarına, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm olabileceğini anlatacaklarını kaydetti.

Su ve enerji alanları yanında tüm alanlarda, iki devletin iş birliğine dayalı bir anlaşmayla sorunun kalıcı bir şekilde çözülebileceğini, ada etrafındaki zenginliklerin paylaşılması, mayınlar ve göçmenler konusunda iki egemen devletin iş birliği yapabileceğini ifade eden Tatar, bu önerileri dün BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede de BM üzerinden yeniden ilettiğini belirtti.