Demokrat Parti’nin (DP) Parti Meclisi'nin, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’a oy birliğiyle destek verme kararı almasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, bir açıklama yaparak Parti’nin yetkili organlarına ve üyelerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrat Parti’nin oy birliğiyle aldığı bu güçlü destek kararı, şahsıma duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Bu güven, sorumluluğumuzu daha da büyütmekte ve bizlere güç vermektedir.

Geçtiğimiz seçimlerde de desteğini esirgemeyen Demokrat Parti ile, aynı ilkeleri ve ulusal değerleri paylaştığımız diğer siyasi partilerle birlikte aynı yolda yürüdük ve ortak bir irade ortaya koyduk. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde çok önemli mesafeler katettik. Bu anlayış, özden gelen haklarımızın teyidi ve temel insan haklarımızın tesisi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Önümüzdeki beş yılda da bu yoldan sapmadan ilerlemeye kararlıyız. İlkelerimizden taviz vermeden, halkımızın iradesine, devletimizin varlığına ve ulusal çıkarlarımıza sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Hep birlikte, yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı kararlarından dolayı başta Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu olmak üzere, Parti’nin tüm yetkili organlarına ve kıymetli üyelerine bu vesileyle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”