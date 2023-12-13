Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, IGSCE sınavlarında üstün başarı gösteren Özkan Cansu’yu kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, IGSCE (General Certificate of Secondary Education) sınavlarının tümünden en yüksek notları alarak üstün başarı gösteren American Academy Nicosia öğrencisi Özkan Cansu ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, eğitimin hayat boyu devam ettiğine dikkat çekerek, Özkan Cansu’ya ilerideki eğitim ve iş kariyerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sınavlarda gösterdiği başarıdan dolayı Özkan Cansu’yu tebrik etti.