Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şuşa’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılmak üzere Şuşa’ya gelen Tatar, resmî açılışı yarın yapılacak zirve öncesi Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmeyi çok olumlu ve yararlı olarak niteledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirten Tatar, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatında, aile fotoğrafında yer alması, zirveye hitap etmesi ve toplantılara katılmasının fevkalade önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük önem ve destek verdiğini belirten Tatar, bu desteğin zaman içinde diğer Türk devletlerine de yayılacağına inanç belirtti.

KKTC’nin dünyaya tanıtılması çabalarına verilen desteğin önemli olduğunu işaret eden Tatar, Türk birliğinin önemine dikkat çekti ve bu birliğin giderek güçleneceğini vurguladı.

KKTC’nin de bu birliğin bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, görüşmeyi çok olumlu ve yararlı olarak niteleyerek, Azerbaycan’a ayak bastıkları andan itibaren Azeri yetkililerin gösterdikleri samimiyet ve misafirperverliğe teşekkür etti.